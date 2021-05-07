شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بغلق ملف سموحة والتركيز على القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين إغلاق ملف مباراة سموحة بشكل تام، والتركيز فقط على مواجهة الأهلي المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام سموحة، تدريبات استشفاء في صالة الجيمانزيوم.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتدريبات الاستشفائية للأساسيين حرصا على عدم تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.