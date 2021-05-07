شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة طلب المحمدي ومجدي الانتقال إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه يعتزم فتح ملف تمديد تعاقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وقال علاء وحيد في تصريحات إذاعية: «تمديد تعاقد إيهاب جلال مطلب جماهيرى وسوف نفاتح المدرب عقب نهاية الموقف الصعب للفريق بجدول الدوري مع وضع خطة لتدعيم الدراويش حتى لايتكرر الموقف الحالي».

ويضيف المتحدث الإعلامى للإسماعيلى: «قبل العيد سوف نعقد جلسة مع مسئولي النجوم لحسم أزمة إبراهيم حسن، واتفقنا على عدم معالجة الأمر إعلامياً منعاً لتفاقمه».

وأكمل علاء وحيد: «نركز حالياً مع الفريق ونفضل حل الازمة في سرية منعاً لفرض التوتر على جنبات الدراويش».

وتابع علاء وحيد: «باهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى لايتمارضوا بل هم أكثر اللاعبين سعياً للمشاركة مع الفريق للعودة للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبى، واللاعبان لم يتحدثوا في قصة اللعب للأهلى مطلقاً وأعلنوا مراراً وتكراراً رغبتهم في البقاء مع الإسماعيلى أو الاحتراف الأوروبى فقط».

ويضيف: «ليس هناك عرض رسمي من الأهلى للتعاقد مع المحمدى أو مجدى، هي مجرد فرقعة إعلامية من وكلاء اللاعبين فقط لاغير».