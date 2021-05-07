شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يريد التعاقد مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريستيان فولك رئيس القسم الرياضي في بيلد الألمانية أن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، يضع النجم المصري محمد صلاح على رأس أولوياته للتعاقد معه الموسم المقبل، لتدعيم صفوف البلوز.

وقال فولك إنه وفقًا لمصادر موثقة وقريبة من المدير الفني الألماني توخيل فإنه معجب بمحمد صلاح وخبرته في الدوري الإنجليزي والمستوى الذي يقدمه ويريده أن يقود مشروع تشيلسي في الموسم المقبل، مع إمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند ولوكاكو لاعب إنتر.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت مؤخرًا عن رغبة من جانب إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع محمد صلاح.

وكان صلاح قد قال من خلال تصريحات سابقة لسكاي سبورتس: "لم يتحدث أحد من ليفربول معي بشأن تجديد عقدي، ليس لدي الكثير لأقوله في ذلك الأمر، لم يتحدث أحد معي في النادي عن أي شيء، لذلك لا أعلم شيء".

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.