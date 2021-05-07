شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي : هذا سبب نقل إيهاب جلال للمستشفى.. ونرفض تدمير التحكيم المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن إيهاب جلال المدير الفني لناديه نقل للمستشفى بسبب تعرضه لهبوط بسبب إصراره على الصيام في ظل إصابته بفيروس كورونا.

وقال علاء وحيد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «إيهاب جلال تعرض لهبوط ونقل للمستشفى لمدة يومين لمتابعة حالته ولا يعانى من أعراض حادة، ويريد الأطباء وضعه تحت الملاحظة لإصراره على الصيام» .



ويضيف المتحدث الإعلامى للإسماعيلى: «إيهاب جلال سيجرى مسحة جديدة ونتمنى أن يلحق بمباراة البنك الأهلى القادمة» .



وأكمل علاء وحيد: «زى ما اشتكينا الأداء التحكيمى كان يجب أن نشيد بهم بعدما أعطونا حقوقنا في المباريات الأربعة الأخيرة، ونحن ضد تدمير التحكيم المصرى والمطالبة بالتحكيم الأجنبى» .