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الإسماعيلي : هذا سبب نقل إيهاب جلال للمستشفى.. ونرفض تدمير التحكيم المصرى

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن إيهاب جلال المدير الفني لناديه نقل للمستشفى بسبب تعرضه لهبوط بسبب إصراره على الصيام في ظل إصابته بفيروس .

وقال علاء وحيد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «إيهاب جلال تعرض لهبوط ونقل للمستشفى لمدة يومين لمتابعة حالته ولا يعانى من أعراض حادة، ويريد الأطباء وضعه تحت الملاحظة لإصراره على الصيام» .


ويضيف المتحدث الإعلامى للإسماعيلى: «إيهاب جلال سيجرى مسحة جديدة ونتمنى أن يلحق بمباراة البنك الأهلى القادمة» .


وأكمل علاء وحيد: «زى ما اشتكينا الأداء التحكيمى كان يجب أن نشيد بهم بعدما أعطونا حقوقنا في المباريات الأربعة الأخيرة، ونحن ضد تدمير التحكيم المصرى والمطالبة بالتحكيم الأجنبى» .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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