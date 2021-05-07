مدرب المنتخب: راضٍ عن الأداء.. ولا توجد مشكلة مع أي لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال طارق مصطفى المدرب العام في منتخب مصر، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتعامل باحترام مع جميع اللاعين ولا توجد مشاكل مع أحد، لافتًا أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان أول لاعب ينضم في أخر معسكر.

وأضاف مصطفى في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" الخطوة الأولى تحققت وهي الوصول لأمم إفريقيا وهدفنا الآن التأهل لكأس العالم 2022".

وتابع:" راضٍ عن أداء المنتخب في ظل الظروف المحيطة، والأداء والانسجام سيحدث مع مرور الوقت".

وأكمل:" شغلنا مرتبط بالدوري والبدري سيجلس مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة لمعرفة خطة المرحلة المقبلة".

وأتم المدرب العام لمنتخب مصر تصريحاته:" قرار فيفا بتأجيل مباريات تصفيات كأس العالم بسبب جائحة كورونا جعل الأمور تتغير بشكل كبير".