إبراهيم عبد الله يهاجم اتحاد الكرة بسبب عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك على قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي حفظت التحقيقات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم الخميس حفظ التحقيقات مع عبد الحفيظ بعد خضوعه لجلسة استماع في اتحاد الكرة بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة الأهلي أمام غزل المحلة الاثنين الماضي.

وقال عبد الله من خلال تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة تعقيبًا على هذا القرار: "مع الاحترام لسيد عبد الحفيظ لكن هدايا اتحاد الكرة للنادي الأهلي أصبحت كثيرة، اللجنة عُقدت سريعًا من أجل مناقشة الأمر، كل هذا حتى يجلس عبد الحفيظ على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الاتحاد؟ لدينا لاعب تم ايقافه 12 مباراة ومازالت الأمور معلقة حتى الآن."

واختتم: "أؤكد أننا تقدمنا باستئناف خاص على عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق بعكس ما يقوله مسؤولو اتحاد الكرة."