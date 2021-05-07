بعد حسم مصير امرابط وحمدالله.. مدرب النصر يقرر التخلي عن ثنائي آخر

حسم مدرب نادي النصر، البرازيلي مانو مينيزس مصير الثنائي المغربي نور الدين امرابط، وعبدالرزاق حمدالله، قبل أيام قليلة، في ضوء التخطيط للموسم الرياضي المقبل، وقرر التخلي عن ثنائي آخر اليوم.

وأكدت العديد من التقارير السعودية، أن مدرب النصر تقدم بطلبٍ رسمي إلى إدارة الفريق من أجل تمديد عقد نور الدين امرابط، والذي قوبل بالموافقة.

وبالفعل عرض نادي النصر على نور الدين امرابط تمديد عقده لمدة عام واحد، ولكن اللاعب الدولي المغربي يريد أن يجدد عقده لمدة عامين على الأقل، وما زالت المفاوضات مستمرة.

كما طلب مينيزس عدم التخلي عن المهاجم عبد الرزاق حمدالله، الذي يمتلك عقدًا مع النصر حتى يونيو 2022، في ظل شائعات دخوله في صفقة تبادلية للتعاقد مع علي مبخوت من الجزيرة الإماراتي.

وأبدى مدرب النصر استعداده للموافقة على رحيل ثنائي آخر بنهاية الموسم الحالي، وهم، المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، وحارس المرمى الأسترالي براد جونز.

وبالتالي لن يدخل نادي النصر في مفاوضات لتجديد عقدي مايكون وجونز اللذان من المقرر انتهائهما، في شهر يونيو 2021.