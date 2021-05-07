الاهلي السعودي يفقد نجم جديد قبل مواجهة التعاون في الدوري

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أكدت مصادر مقربة من النادي الاهلي السعودي غياب نجم جديد عن مواجهة الفريق أمام “التعاون”، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.
وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن الحارس محمد العويس لن يتمكن من المشاركة أمام التعاون، بعد تعرضه للإصابة في تدريبات الفريق الأخيرة، لينضم إلى المهاجم السوري عمر السومة، في قائمة الغيابات.
وتعرض العويس لكدمة قوية في مفصل يده خلال التدريبات، وقرر الجهاز الطبي للنادي الاهلي السعودي خضوع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل في الأيام المقبلة بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة.
ومن المقرر أن يواجه الاهلي السعودي فريق القادسية في الجولة القادمة، والتي تقام يوم الجمعة 14 مايو الجاري، وذلك قبل صدامه القوي أمام الهلال يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته.
ويقبع النادي الاهلي السعودي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، ولم يتذوق طعم الانتصار في آخر 8 مباريات، تعادل في مباراتين، وتلقى 6 هزائم متتالية.
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