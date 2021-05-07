الامارات | وفاة حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي لوهافر وفاة حارس مرماه السابق كريستوف ريفو عن 49 عاما، بعدما أمضى معظم مسيرته الكروية معه، كما دافع أيضا عن ألوان أندية باريس سان جيرمان ورين وتولوز.

وأفاد لوهافر في بيان: "غادرنا رجل غير عادي وترك النادي يتيما من أحد أبرز لاعبيه. كل مشاعرنا وأفكارنا مع عائلته وولديه".

ونعى عالم كرة القدم الحارس ريفو الذي وجد متوفيا في منزله، فيما أثنت عدة أندية على خصال الراحل من بينها سان جيرمان الذي عبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن "حزنه العميق"، على غرار رين وتولوز.

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