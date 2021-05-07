الامارات | مفاجأة.. يوفنتوس يبدأ التحرك للجمع بين زيدان ورونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يوفنتوس يبدأ التحرك للجمع بين زيدان ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن الأخير بدأ بالفعل التحرك من أجل إقناع مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان بتولي قيادة الفريق بدءا من يونيو المقبل. وقالت إن خروج ريال مدريد الأخير من مسابقة دوري الأبطال، بجانب تصريحات سابقة لزيدان ألمح فيها إلى أن هذا قد يكون آخر موسم له، زادت من فرص اليوفي في التعاقد معه، بدلا من المدرب الحالي، أندريا بيرلو الذي قاد اليوفي في موسم صعب خسر فيه لقب الدوري الإيطالي بعد سنوات متتالية من السيطرة عليه، بجانب وداع مبكر جدا لدوري الأبطال على يد فريق متوسط مثل بورتو، وهذا رغم أن الفريق يضم في صفوفه عددا من النجوم على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت الصحيفة أن إدارة اليوفي مقتنعة تماما بأن بيرلو لن يستمر في الموسم المقبل، وأن ما تبقى من الموسم سيكون من أجل ضمان مقعد في دوري الأبطال فقط. ومن شأن خطوة اليوفي أن تعيد العلاقة مجددا بين زيدان ورونالدو بعد سنوات من النجاح في الريال. يذكر أن عقد زيدان ينتهي في صيف 2022 مع الريال، لكنه بدا أخيرا أقرب إلى الرحيل منه إلى الاستمرار.

ويحصل زيدان في الموسم حاليا على 12 مليون يورو، وانخفض أجره بعد اقتطاع نسبة بسبب جائحة كورونا، لكن اليوفي، بحسب الصحيفة، يعرض عليه راتبا أساسيا في حدود 7.5 ملايين يورو، ومكافآت وحوافز ترفع ما يتقاضاه إلى أكثر من الذي يحصل عليه في الريال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news