شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : سنخاطب الزمالك لشراء مصطفى فتحي.. وهذا موقف الأهلي من أحمد عبد القادر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة أن ناديه يعتزم مخاطبة الزمالك لتحويل إعارة مصطفى فتحى لبيع نهائي بنهاية الموسم الحالي، وقال فرج عامر في مداخلة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «النجوم بتنجح مع سموحة عشان الاهلى والزمالك مكتظين بالنجوم وليس هناك فرصة لمشاركة أكبر قدر من اللاعبين».

ويضيف رئيس سموحة :«لن اضع مصطفى فتحى تحت ضغط حتى لا أؤثر على قراره ولكن لدى رغبة في استمراره مع سموحة، وأتعامل معه بمنتهى الشياكة وفى نهاية الموسم سوف نفاتحه في بقائه معنا وبعدها نتحدث مع الزمالك».

وأكمل فرج عامر : «سموحة صانع النجوم مثل طارق حامد ومحمد أبوجبل وأحمد فتوح» .



وعن أحمد عبدالقادر قال رئيس سموحة : «الأهلى لم يطلب إعادة أحمد عبدالقادر، واللاعب يرتبط بعقد معنا لمدة موسمين ولكن الأهلى يملك حق استعادته بعد أول موسم».