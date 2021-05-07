شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بإعادة مباراة سموحة والزمالك بسبب الحكم محمد الحنفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت حملة الانتقادات الموجهة ضد الحكام بداعى الأخطاء التي يرتكبها قضاة الملاعب، فبعد أزمة الأهلى وحكم مباراة غزل المحلة جهاد جريشة وخضوع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتحقيق في اتحاد الكرة خرج فرج عامر رئيس نادى سموحة ليطالب بإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز التي أقيمت مساء أمس الخميس في الجولة العشرين للدوري كما طالب بإيقاف محمد الحنفي حكم اللقاء.

وخسر سموحة بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك، خلال المباراة، وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: سموحة يطالب بإعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز.

وأضاف: «سموحة يطالب بإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة» .

وواصل رئيس سموحة قائلاً: «هذه ليست المرة الأولى التي يصر خلالها الحكم محمد الحنفي على عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لنادي سموحة، بالرغم من تنبيه تقنية الفيديو له».