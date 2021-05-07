شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يهدد بنقل نهائي أبطال أوروبا خارج تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تساؤلات كثيرة بشأن التقارير الإعلامية التي تفيد بتقديم النادي طلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا وسط الشكوك المتزايدة بشأن ملاءمة إقامة المباراة في تركيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال والتي تجمع فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 مايو الحالي في ملعب أتاتورك بإسطنبول.

ولكن بما أن تركيا حاليا في حالة إغلاق بعد الارتفاع المقلق لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، كان خبراء الصحة من بين هؤلاء الذين طالبوا بنقل المباراة إلى إنجلترا لمنع السفر غير الضروري والحد من مخاطر انتقال العدوى.

وبينما أكد الاتحاد الأوروبي على أن المكان لن يتغير، ظهرت تقارير أمس الخميس تفيد بأن ملعب فيلا بارك سيكون متاحا كبديل.

ولم يرد أستون فيلا على هذا الأمر ولكن المدرب دان سميث على الأرجح ربما يواجه هذا السؤال عندما يواجه وسائل الإعلام في وقت لاحق الجمعة للحديث عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام النادي الانجليزى بإشعال فتيل الشائعات بعدما قام بنشر صورة ملعبه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أنها حاولت التواصل مع أستون فيلا للتعليق على هذا الأمر.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تفاصيل إضافية بشأن التذاكر والسفر وعدد الجمهور المسموح له حضور المباراة النهائية.