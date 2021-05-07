شباب الأهلي بطل دوري الكرة الشاطئية

توج فريق شباب الأهلي (1) بلقب ودرع مسابقة دوري الإمارات لكرة القدم الشاطئية بعد فوزه على فريق دي أكس بي 8-3 في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت على الملعب الرملي بمقر الاتحاد بالخوانيج.

من ناحية أخرى، حقق فريق شنجهاي الفوز على فريق شرطة دبي 9-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت على الملعب ذاته.

وسلّم يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، بحضور جوان كوسكو نائب رئيس «BSWW»، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، درع الدوري والميداليات الذهبية ومكافأة مالية قدرها 30 ألف درهم لأعضاء فريق شباب الأهلي، والميداليات الفضية ومكافأة مالية قدرها 20 ألف درهم لأعضاء فريق دي أكس بي، فيما تسلم أعضاء فريق شنجهاي مكافأة المركز الثالث وقدرها 10 آلاف درهم.

وثمن يوسف السهلاوي دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي كان له الأثر الكبير في عودة منافسات المسابقة من جديد، والتي تُعد رافداً رئيسياً ومهماً لاكتشاف اللاعبين المميزين لدعم منتخباتنا الوطنية.

بدوره هنأ علي حمد فريق شباب الأهلي على حصد لقب البطولة التي شهدت منافسات قوية خلال دور المجموعات وصولاً للأدوار النهائية والتتويج باللقب، كما أشاد بمشاركة 11 فريقاً في نسخة الموسم الرياضي الحالي التي تُعد باكورة عودة مسابقات الكرة الشاطئية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد إقامة المزيد من المسابقات التي تخدم انتشار اللعبة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

من جهته، أشاد جوان كوسكو بدعم وجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بعودة نشاط مسابقة دوري كرة القدم الشاطئية بدولة الإمارات التي تمتلك شعبية واسعة في المنطقة.