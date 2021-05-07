«الشارقة للاذاعة والتلفزيون» تفوز بلقب الشطرنج للمؤسسات

اختتمت بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها التاسعة على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج و بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمهندس خليفة بن هدّة عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وجمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس خليفة بن هدة المدير المالي لنادي الموظفين، وأسامة يوسف الدوخي، وصلاح الهاجري أعضاء اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت نتائج البطولة التي شارك فيها 34 لاعباً ولاعبة من 19 دائرة ومؤسسة حكومية عن فوز عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للاذاعة والتلفزيون بالمركز الأول بعد تحقيقه العلامة الكاملة خمس نقاط من خمس جولات، وجاء في المركز الثاني راشد جبريل موسى من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برصيد 4 نقاط، وحلَ ثالثاً موافي محمود من منطقة الشارقة التعليمية، ورابعاً الدكتور مبارك عثمان الشيخ من المستشفى القاسمي في الشارقة، فيما حلّ في المركز الخامس محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث.

وأكد د. طارق سلطان بن خادم أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه للحد من ضغوط العمل وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل في ما بينهم.

من جهته، أكد المهندس خليفة بن هدّة أن البطولة تمت إقامتها خارج الدوام الرسمي ، وشكلت حافزاً لتعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين الموظفين، وتعزيز أواصر التقارب وروح الإخاء والمحبة و تعزيز العلاقات بينهم.

وأشاد عمر نعمان آل علي بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة الذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن فكرة إقامة البطولة تستحق الثناء والدعم.