ثنائى المصارعة يشاركان فى بطولة ياريجان بروسيا استعدادا للأولمبياد

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، على مشاركة الثنائي سمر حمزة وإيناس خورشيد لاعبتى المنتخب فى منافسات بطولة ياريجان المقرر إقامتها بروسيا نهاية الشهر الجارى.

ومن المقرر أن تقيم اللاعبتان معسكرا قبل البطولة على أن يستمر المعسكر والبطولة فى الفترة من 26 مايو حتى 1 يونيو المقبل، وذلك فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو.

وتأهل من منتخب المصارعة كل من محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى وهيثم فهمي وعبد اللطيف منيع بالإضافة إلى سمر حمزة وإيناس خورشيد.

اتفق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع لاعبى منتخب المصارعة الرومانية على تقديم الخطة التدريبية الكاملة لهم، وجميع احتياجاتهم إلى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، للتنسيق والمتابعة مع اتحاد المصارعة، فى تنفيذها، إضافة إلى توفير زملاء تدريب لهم من لاعبى المنتخب فى نفس الأوزان للتدرب معهم وفق التوقيتات التى سترد بالخطة التدريبية.