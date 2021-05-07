شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة الزمالك فى قمة الكرة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلي مباراة القمة التى تجمع الأهلي والزمالك الاثنين المقبل فى بطولة الدوري المصري، خاصة أنها ستكون مؤثرة فى رحلة تحديد بطل الدرع، ونرصد فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بكيفية استعدادات المارد الأحمر للفوز بالقمة.

س: ما هو موعد وملعب قمة الأهلي والزمالك؟

ج: المباراة ستقام يوم الاثنين المقبل 10 مايو باستاد القاهرة الدولي.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة القمة؟

ج: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أعلن أن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً لمدة 48 ساعة ابتداءً من غد لخوض المباراة المرتقبة.

س:كيف تحدث الجهاز الفني للأهلي عن مباراة القمة؟

ج: عقب فوز الفريق الصعب على الاتحاد السكندرى أمس بهدفين مقابل هدف، قال موسيمانى المدير الفني للأهلي، إن الفريق استحق الفوز على الاتحاد بفضل الروح التى بدأ بها اللقاء، ولكن هناك أخطاء ظهرت فى الأداء، فى مقدمتها عدم التركيز حتى نهاية المباراة حتى لا تهتز الشباك مثلما حدث فى آخر لحظات خلال مباراة الأمس أمام الاتحاد حيث سجل الأخير هدفاً فى الدقائق الأخيرة.

س: ماذا عن قائمة المصابين فى الأهلي قبل القمة؟

ج: قائمة المصابين في الأهلي تشمل حالياً جونيور أجاى وعلى معلول وحمدى فتحي بعد عودة بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم آخر المصابين فى الفريق.