شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطاء الدفاعية صداع فى أسوان بعد استقبال نصف دستة أهداف آخر مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، على معالجة الأخطاء الدفاعية للفريق فى الفترة الحالية قبل اللقاء المرتقب مع فريق الجونة والمقرر إقامته الاثنين المقبل باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعقد الجهاز الفني لأسوان محاضرة خاصة مع لاعبي الفريق لتوضيح الأخطاء الدفاعية التي كلفت زهرة الجنوب استقبال 6 أهداف كاملة في آخر مباراتين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، ثم الخسارة أمام المصري بثلاثية مقابل هدفين.

وحذر الجهاز الفني لأسوان لاعبي الفريق، من الاندفاع الهجومي بكل الخطوط وترك مساحات يمكن استغلالها في خط الظهر لأنها تكبد الفريق نقاط ثمينة.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن خطة فريق أسوان في الفترة المقبلة قبل لقاء الجونة المرتقب إقامته يوم 10 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري العام، وأكد عضو مجلس أسوان في تصريحات خاصة، أن الفريق دخل معسكراً مغلقاً في القاهرة بداية من أمس بعد العودة من الأسكندرية عقب مواجهة المصري، حيث يستمر معسكر أبناء الجنوب حتى السبت المقبل قبل السفر إلى الجونة لمواجهة الفريق الساحلي، على أن يبدأ المعسكر الثاني للفريق في مدينة الجونة يوم الأحد المقبل قبل المباراة بـ 24 ساعة.

كان أسوان قد خسر في مباراة الجولة الماضية أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، وأحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 5 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم، وسجل لاعبو أسوان 27 هدفاً، واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وكان أسوان قد نجح من قبل في إقصاء فريق الجونة من مسابقة كأس مصر بعد الفوز في مباراة دور الـ 16 بكأس مصر، بعدما فاز زهرة الجنوب بهدف نظيف سجله عمرو الحلواني لاعب أسوان من ركلة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.