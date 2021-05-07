شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. محمود عبدالعزيز ينقذ الزمالك من الهزيمة أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك في شباك نادى الجونة في الوقت القاتل، ليمنح الأبيض التعادل وينقذ الفريق من الهزيمة، في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضى.

أحرز طارق حامد هدف التقدم للزمالك من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 64، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة فى الدقيقة 80، ثم أحرز محمود الشبراوى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 88.

وسجل محمود عبد العزيز هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 ليتعادل الأبيض مع الجونة بنتيجة 2-2، ويقتنص نقطة ثمينة للغاية في سباقه مع الأهلى علي لقب الدوري المصري الممتاز، والذى حسمه الأهلى لصالحه تحت قيادة مارتن لاسارتى.