شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يتقدم لاتحاد الكرة بطلب لإعادة مباراة سموحة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تقدم النادى السكندري بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لإعادة مباراته التى أقيمت بالأمس مع نادى الزمالك بالدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ونشر فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على تويتر، صورة من الشكوى التى تم إرسالها إلى الجبلاية.



سموحة

وانتقد فرج عامر، في وقت سابق، الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة فريقه ضد الزمالك بالجولة العشرين من عمر الدوري، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

قال عامر عبر حسابه على فيس بوك، "حدث ما توقعناه ومحمد الحنفي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة".

وأضاف عامر، "فوضنا أمرنا لله، وماينفعش اللي بيحصل ده لأن هذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم، اعدلوا واتقوا الله يا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم".

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة فريقه ضد الزمالك بالجولة العشرين من عمر الدوري، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

قال عامر عبر حسابه على فيس بوك: "حدث ما توقعناه والكابتن محمد الحنفي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة".

وتابع: "فوضنا أمرنا لله ، وماينفعش اللي بيحصل ده لأن هذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم، اعدلوا واتقوا الله يا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم".