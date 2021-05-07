شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُبعد الحكم محمد معروف عن مباريات الأهلى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إبعاد الحكم محمد معروف، الذى أدار مباراة الأهلى وغزل المحلة الأخيرة بالدورى العام، عن مباريات المارد الأحمر فى الموسم الجارى، بعد الهجوم الذى تعرض له الحكم بعد المباراة.

وخسر الأهلى أمام غزل المحلة على ملعب الأخير بهدف نظيف سجله اللاعب أشرف سيد من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى.

ويأتى موقف اللجنة بسبب شكوى النادى الأهلى عقب المباراة، بداعى تغاضى الحكم محمد معروف عن احتساب ركلة جزاء لصالح محمد هانى لاعب الأحمر بعد عرقلته داخل منطقة جزاء المحلة، وغيرها من القرارات العكسية - وفقا لوجهة نظر مسؤولى النادى الأهلى.

من ناحية أخرى، يفقد الأهلي الثلاثي جونيور أجاى وحمدى فتحي وعلى معلول فى مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري، والتي ستقام الاثنين المقبل، للإصابة، وحاول الجهاز الطبي تجهيز أحد هذا الثلاثي لمباراة الزمالك لكن المحاولات بات بالفشل ليتأكد غياب الثلاثي عن القمة المرتقبة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندرى أمس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري، بينما فاز الزمالك على سموحة بنفس النتيجة.