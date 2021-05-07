شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة القمة يديرها أمين عمر أو إبراهيم نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصرت لجنة الحكام باتحاد الكرة المنافسة على إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والمقرر لها مساء الاثنين المقبل، فى الأسبوع الـ21 بالدورى بين الثنائى أمين عمر وإبراهيم نور الدين.

وأوضح مسؤولو لجنة الحكام أن أمين عمر هو المرشح الأول لإدارة المباراة، ولكن هذا يتوقف على المسحة التى سيجريها الحكم قبل القمة، بجانب ظهور اتجاه جديد داخل اللجنة لتفضيل إبراهيم نور الدين على أمين عمر على اعتبار أن أداء نور الدين يتسم بالمرونة وهو ما تحتاجه مباراة القمة المقبلة فى ظل حالة الاحتقان الموجودة حاليا بين اتحاد الكرة وناديى الأهلى والزمالك.

وكانت لجنة الحكام رشحت عددا من الحكام لإدارة مباراة القمة على رأسهم أمين عمر ومحمد عادل وجهاد جريشة وابراهيم نور الدين قبل أن يتم حصر المنافسة بين الثنائى أمين عمر ونور الدين بشكل نهائى.

ويفقد الأهلي الثلاثي جونيور أجاى وحمدى فتحي وعلى معلول فى مباراة الزمالك القادمة بالدوري، والتي ستقام الاثنين المقبل، للإصابة، وحاول الجهاز الطبي تجهيز أحد هذا الثلاثي لمباراة الزمالك لكن المحاولات بات بالفشل ليتأكد غياب الثلاثي عن القمة المرتقبة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندرى أمس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري، بينما فاز الزمالك على سموحة بنفس النتيجة.