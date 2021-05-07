شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شهد إبراهيم لاعبة اليد: نفسى أكون مهندسة وبحب دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "شهد إبراهيم" حارس مرمى كرة اليد بنادى الأولمبي، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب.

لاعبة اليد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الموسيقى والغناء.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المعجنات، أى نوع من المعجنات.

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى ومحمد هنيدي.



اللاعبة على البحر

من مطربك المفضل؟

محمد حماقي

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مهندسة

لما تتعاكسى فى الشارع.. أيه بيكون رد فعلك؟

لا ألتفت للكلام، وأكمل طريقى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دنيا سمير غانم

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا



اللاعبة وااسرتها

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى عشان يقدر ارتباطى بالمباريات والتدريبات.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض.