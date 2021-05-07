تقارير: محمد صلاح ضمن أولويات مدرب تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ذكرت تقارير صحفية أن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي وضع النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة القصيرة للعناصر التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد كريستيان فولك رئيس القسم الرياضي في بيلد الألمانية أن صلاح ضمن أهم أولويات مدرب فريق تشيلسي مع إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند ولوكاكو لاعب إنتر.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت مؤخرًا عن رغبة من جانب إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع محمد صلاح.

وكان صلاح قد قال من خلال تصريحات سابقة لسكاي سبورتس: "لم يتحدث أحد من ليفربول معي بشأن تجديد عقدي، ليس لدي الكثير لأقوله في ذلك الأمر، لم يتحدث أحد معي في النادي عن أي شيء، لذلك لا أعلم شيء".

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023.