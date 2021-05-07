ماركا: ريال مدريد مستعد لسماع عروض بشأن هازارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد جاهزة لسماع عروض بشأن مستقبل النجم البلجيكي أيدين هازارد.

وكانت الأمور قد تطورت خلال الساعات الماضية بعد أن التقطت الكاميرات اللاعب البلجيكي وهو يضحك مع لاعبي تشيلسي بعد أن تسبب الفريق الإنجليزي من إقصاء الملكي من الدور قبل النهائي بدوري الأبطال وهو ما اعتذر عنه اللاعب في الساعات الماضية.

وذكرت ماركا في تقرير لها اليوم الجمعة أن الصبر على اللاعب البلجيكي قد وصل مداه، وأضافت الصحيفة أن اسم هازارد بات موضوعا على لائحة المعروضين للبيع.

وكان هازارد قد انضم إلى النادي الملكي في عام 2019 قادمًا من تشيلسي في صفقة كلفت النادي الإسباني 100 مليون يورو لكنه فشل في الظهور بوجه مشرق يشفع له عند الجماهير.