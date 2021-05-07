الأهلي والزمالك يتسلحان بالمعسكر المغلق استعدادا للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يدخل الأهلي والزمالك معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة التي ستجمع بينهما يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك على ملعب إستاد القاهرة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا ابتداءً من بعد غد الأحد استعدادًا لمواجهة ‏الزمالك.

وأضاف: "يأتي ذلك للتحضير بشكل جيد للمواجهة المهمة في ختام المرحلة التي سبق أن تحدثنا ‏عنها والتي يبحث الأهلي عن ختامها بشكل جيد".

وكان الأهلي فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 أمس الخميس في الجولة الـ20 للدوري.

من جهته، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، دخول فريقه في معسكر مغلق بشكل مبكر غدا السبت استعدادا لمواجهة الأهلي.

وأكد كارتيرون أنه سيبدأ الاستعداد للقمة بداية من اليوم الجمعة بخوض تدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدني للاعبين.

ويستأنف الزمالك تدريباته بدون راحة بعد الفوز على نظيره سموحة بهدفين لهدف على ملعب إستاد القاهرة أمس الخميس.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد خوض 20 جولة، فيما حصد الأهلي40 نقطة من 18 مباراة ليحتل المركز الثاني.

يذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (2-1) في لقاء الدور الأول الذي أُقيم يوم 18 إبريل الماضي، والذي كان مؤجلا من الأسبوع الرابع للمسابقة.