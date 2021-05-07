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انتهاء موسم جندوزي مع هيرتا برلين

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، اليوم الجمعة، إن لاعب خط الوسط ماتيو جندوزي تعرض للإصابة بكسر في مشط القدم وسيغيب عن مباريات الفريق الفترة المتبقية هذا الموسم.

وتعرض جندوزي /22 عاما/ للإصابة خلال المباراة التي فاز بها هيرتا برلين على فرايبورج 3 / صفر أمس الخميس.

وكتب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :خرح ماتيو جندوزي من حسابات الفريق لنهاية الموسم الجاري. أثبتت الأشعة أن اللاعب تعرض لكسر في مشط القدم".

يذكر أن جاندوزي معار إلى هيرتا قادما من أرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب سيعود إلى لندن أو سيظل في هيرتا.

وتتبقى أربع مباريات لفريق هيرتا هذا الموسم ويقاتل الفريق من أجل الهروب من الهبوط حيث يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الألماني (بوندسليجا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

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