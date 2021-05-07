مدرب الهلال يستقر على بدلاء الدوسري وجانج هيون أمام الشباب

مدرب الهلال يستقر على بدلاء الدوسري وجيانج هيون أمام الشباب

تأكد غياب النجم السعودي سالم الدوسري، والمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، عن فريق الهلال في مباراته المرتقبة والحاسمة أمام الشباب في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن مدرب الهلال المؤقت “عبد اللطيف الحسيني”، قد قرر الاعتماد على محمد جحفلي ليعوض غياب جانج هيون الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

كما أكدت مشاركة الدولي الإيطالي “سيباستيان جيوفينكو”، على حساب سالم الدوسري الغائب عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى مفصل القدم في مباراة استقلال دوشنبه ضمن الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا.

واستعاد الهلال خدمات قائده “سلمان الفرج” بعد إصابته يوم 30 يناير الماضي، أمام النصر في كأس السوبر السعودي، وأصبح قرار مشاركته أمام الشباب الليلة، بيد المدرب عبد اللطيف الحسيني.

ويأتي قرار إدارة نادي الهلال بإسناد مهمة مدرب الفريق إلى عبداللطيف الحسيني بشكل مؤقت، بسبب عدم إنقضاء فترة الحجر الصحي للمدرب الجديد “جوزيه مورايس“.