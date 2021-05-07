الميركاتو الصيفي 2021 | وكيل لاوتارو مارتينيز يوضح حقيقة مفاوضات ريال مدريد

أوضح وكيل أعمال مهاجم انتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، “‏أليخاندرو كامانو” حقيقة مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع موكله في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف الصحفي الأرجنتيني فابيان جودوي عبر راديو كوبي الإسباني، أمس الخميس، أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل مفاوضة لاوتارو مارتينيز بشكل مباشر بعيدًا عن ناديه إنتر ميلان في محاولة ثالثة لضمه.

ولكن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، أكد اليوم الجمعة، أن المهاجم الارجنتيني سعيد بتحقيقه لقب الكالتشيو مع فريق إنتر ميلان، ورفض الحديث عن مستقبله في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال أليخاندرو كامانو: “تواصل مع ريال مدريد؟ لا يوجد أي شيء من هذا. لاوتارو سعيد بفوزه بالكالتشيو ولا يزال لديه عقد لمدة عامين مع إنتر ميلان”.

وأتم: “لا يوجد شيء لتوضيحه بشأن مستقبل لاوتارو، عقده ينتهي مع الإنتر في عام 2023، وهذه هي الحقيقة الوحيدة في الوقت الحالي”.

وبحسب تصريحات لاوتارو مارتينيز الأخيرة، فإن ريال مدريد، قد حاول التعاقد معه في مرتين سابقتين، الأولى عندما كان لاعبًا في صفوف شباب راسينج كلوب الأرجنتيني، والثانية عندما تم تصعيده للفريق الأول.

وبرر لاوتارو أسباب رفضه الانتقال إلى ريال مدريد حينها، بأنه أراد أن يجعل اسمه لامعًا في كرة القدم الأرجنتينية أولًا ثم الانتقال إلى أوروبا عندما يكون جاهزًا.