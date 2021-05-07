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لوكاكو يكشف تفاصيل شجار ه مع إبراهيموفيتش فى ديربى الغضب الإيطالي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الايطالي، عن تفاصيل شجاره مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في ديربي الغضب بكأس إيطاليا.

وقال لوكاكو، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتوالإيطالي: كنا متأخرين بهدف في المباراة، وأنا أهدرت هدفًا، لذا كنت غاضبًا بعض الشيء.

وأضاف : «صدمت من كلمات إبراهيموفيتش، لكنني لست سعيدًا أن يكون رد فعلي بهذه الصورة. أنا متواضع وهادئ، وأقاتل حتى الموت من أجل زملائي في الفريق ومن أجل تحقيق الفوز. وتابع لوكاكو: إبراهيموفيتش لاعب رائع، لقد فاز أينما ذهب، وسجل أكثر من 500 هدف، وكانت علاقتنا جيدة حتى وقت التواجد معًا في مانشستر يونايتد.

وواصل: «نحن بحاجة إلى لاعبين بمستوى إبراهيموفيتش في ، إلا أنه لاعب يريد الفوز لنفسه، لكني أريد الانتصار من أجل إنتر.

وختم لوكاكو: كريستيانو يريد الفوز من أجل يوفنتوس، والآن يتواجد مورينيو في روما. هذه أشياء جيدة لإيطاليا، ودعونا نأمل أن يفوز إنتر مرة أخرى.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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