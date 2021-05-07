شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نقل إيهاب جلال للمستشفى لوضعه تحت الملاحظة ولا يعانى تدهورا صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب نقل إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، إلى المستشفى فى ظل إصابته بفيروس كورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حالة إيهاب جلال مستقرة ولا يعانى من أى تدهور، ومتواجد بغرفة عادية وليست عناية مركزة، وفضل الطبيب المعالج دخوله المستشفى لعدم التزام المدرب بمواعيد الأدوية وإصراره على الصيام، ليقرر خضوعه للرعاية الطبية والعزل داخل المستشفى لتقليص فترة تعافيه من الفيروس، ولكن جلال لا يعانى من أى تدهور فى حالته الصحية".

وغاب إيهاب جلال عن قيادة الدراويش فى مباراتى الإنتاج الحربى والجونة بالدوري فى ظل معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، ويقود حمد إبراهيم المدرب العام الفريق فنياً لحين تعافى جلال من الاصابة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 21 للمسابقة بعد غيابه عن مواجهة الجونة بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى.

فى شأن آخر، أشاد علاء وحيد، المتحدث باسم الإسماعيلى، بأداء التحكيم المصرى ، مؤكدا أن التحكيم فى المباريات الأربع الماضية للفريق على قدر المسئولية ويعطى كل ذى حق حقه ويقدم أفضل ما لديه من أجل خروج المباراة فى أفضل شكل.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف :"لانقول ذلك بعد الفوز فقط نعلم جيدا أن التحكيم يقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية ودائما مايسعى للتطوير من نفسه وهو ماينعكس على النهوض بالكرة المصرية نحو الأفضل".

وواصل :"عانينا كثيرا هذا الموسم والذى قبله لكن حينما يكون عادلا ومنصف بين الجميع يجب تقديم الإشادة له وحثه على المضى قدما نحو مزيد من التألق والإزدهار".

وأتم حديثه :"نرى أن تقنية الفار وتدريب الحكام على التعامل معها ساهم كثيرا فى تقليص الأخطاء ومنح كل الأندية حقوقها".