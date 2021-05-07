شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الأهلي الثلاثي جونيور أجاى وحمدى فتحي وعلى معلول فى مباراة الزمالك القادمة بالدوري، والتي ستقام الاثنين المقبل، للإصابة، وحاول الجهاز الطبي تجهيز أحد هذا الثلاثي لمباراة الزمالك لكن المحاولات بات بالفشل ليتأكد غياب الثلاثي عن القمة المرتقبة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندرى أمس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

من جهته، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حقق فوزا مهما على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.

وقال موسيماني فى تصريحات صحفية: "قدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولم نحقق الفوز في بعضها، ولكن اليوم سجلنا هدفين وكنا قريبين من زيادة حصيلة الأهداف، ونجحنا في حصد 3 نقاط مهمة".

وأضاف، "عندما تقدمنا بهدفين في الشوط الثاني امتلكنا ثقة أكبر في أنفسنا ونجحنا في تسجيل هدف ثالث، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل".

وأكد المدير الفني للأهلي أن ياسر إبراهيم قدم مستوى متميزًا في مباراة اليوم واستبداله والدفع بأيمن أشرف جاء من أجل تجهيز الأخير العائد من الإصابة قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، وأيضا مباراتي صن داونز في ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موسيماني إلى أن استبدال محمد هاني جاء من أجل الحفاظ على اللاعب من الإيقاف بسبب الإنذارات، وأوضح أن صلاح محسن حصل على فرصته اليوم ونفس الأمر بالنسبة لمروان محسن الذي ظهر بشكل جيد ومعه محمد الشناوي وعمرو السولية وأليو ديانج.

وأشاد المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي قدمه محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق في مباراة الاتحاد، مؤكدًا أنه قدم أداءً مبهرًا. وأوضح أنه كان فى طريقه لاستبدال محمد مجدي أفشة لمنحه راحة، ولكن خروج صلاح محسن بسبب الإصابة غير حساباته الفنية، مؤكدًا أن استبدال حسين الشحات أيضا جاء لمنح اللاعب راحة.

وانتقل موسيماني للحديث عن أسباب عدم البدء بمحمد شريف منذ بداية المباراة، مؤكدًا أن الأمر يعود لرؤية فنية تخص برنامج مباريات الفريق الذي يشهد ضغطًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني أنه حزين بسبب استقبال الفريق هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما يبرهن على قلة تركيزنا في الأمتار الأخيرة من المباراة.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي ظهر بشكل مميز جدًا في الشوط الثاني، الذي شهد إحراز هدفين بعد أن فتح المنافس خطوطه، ولكن هذا لا يعني أننا لم نقدم مستوى جيدًا في الشوط الأول الذي لم يشهد تسجيل أهداف.