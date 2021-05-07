شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفقد الأهلي الثلاثي جونيور أجاى وحمدى فتحي وعلى معلول فى مباراة الزمالك القادمة بالدوري، والتي ستقام الاثنين المقبل، للإصابة، وحاول الجهاز الطبي تجهيز أحد هذا الثلاثي لمباراة الزمالك لكن المحاولات بات بالفشل ليتأكد غياب الثلاثي عن القمة المرتقبة.
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندرى أمس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.
من جهته، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حقق فوزا مهما على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.
وقال موسيماني فى تصريحات صحفية: "قدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولم نحقق الفوز في بعضها، ولكن اليوم سجلنا هدفين وكنا قريبين من زيادة حصيلة الأهداف، ونجحنا في حصد 3 نقاط مهمة".
وأضاف، "عندما تقدمنا بهدفين في الشوط الثاني امتلكنا ثقة أكبر في أنفسنا ونجحنا في تسجيل هدف ثالث، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل".
وأكد المدير الفني للأهلي أن ياسر إبراهيم قدم مستوى متميزًا في مباراة اليوم واستبداله والدفع بأيمن أشرف جاء من أجل تجهيز الأخير العائد من الإصابة قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، وأيضا مباراتي صن داونز في ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وأشار موسيماني إلى أن استبدال محمد هاني جاء من أجل الحفاظ على اللاعب من الإيقاف بسبب الإنذارات، وأوضح أن صلاح محسن حصل على فرصته اليوم ونفس الأمر بالنسبة لمروان محسن الذي ظهر بشكل جيد ومعه محمد الشناوي وعمرو السولية وأليو ديانج.
وأشاد المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي قدمه محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق في مباراة الاتحاد، مؤكدًا أنه قدم أداءً مبهرًا. وأوضح أنه كان فى طريقه لاستبدال محمد مجدي أفشة لمنحه راحة، ولكن خروج صلاح محسن بسبب الإصابة غير حساباته الفنية، مؤكدًا أن استبدال حسين الشحات أيضا جاء لمنح اللاعب راحة.
وانتقل موسيماني للحديث عن أسباب عدم البدء بمحمد شريف منذ بداية المباراة، مؤكدًا أن الأمر يعود لرؤية فنية تخص برنامج مباريات الفريق الذي يشهد ضغطًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد المدير الفني أنه حزين بسبب استقبال الفريق هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما يبرهن على قلة تركيزنا في الأمتار الأخيرة من المباراة.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي ظهر بشكل مميز جدًا في الشوط الثاني، الذي شهد إحراز هدفين بعد أن فتح المنافس خطوطه، ولكن هذا لا يعني أننا لم نقدم مستوى جيدًا في الشوط الأول الذي لم يشهد تسجيل أهداف.