موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة المقبلة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122.

موعد مباراة القمة

تقام مباراة الأهلى والزمالك يوم الاثنين المقبل فى التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، بعد مرور 3 أسابيع على آخر مواجهة للفريقين والتى أقيمت أبريل الماضى، وحسمها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تنقل قناة اون تايم سبورت مباراة القمة 122 عبر شاشتها، حيث تمتلك حقوق بث الدورى المصرى الممتاز حصريا.

الدوري

موقف الفريقين فى جدول

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 5 وخسر اثنتين، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكه 13، بينما الأهلى فى الوصافة فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأبيض، حيث خاض 18 لقاء فاز فى 12 وتعادل فى أربعة وخسر اثنتين، سجل لاعبوه 34 هدفا واهتزت شباكه بـ13 هدفا.

ماذا فعل الأهلى والزمالك فىآخر مواجهات الدوري؟

فاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة بالجولة العشرين ورفع الزمالك رصيده للنقطة 44، أما الأهلى فتغلب على الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة فى منافسات الجولة.