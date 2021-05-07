شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبى.. عبد الجليل حميدة الحارس "الكاوتشوك" ورجل التصدى لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن عبد الجليل حميدة حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأحد أبرز الحراس في تاريخ الكرة المصرية.

بدأ عبد الجليل مسيرته في الإسكندرية، حيث كان يمارس رياضة السباحة والغطس ثم تحول للعب كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وفي أواخر الأربعينات من القرن العشرين انتقل إلى القاهرة وانضم لصفوف نادى الترسانة، ولعب مع الترسانة فترة قصيرة وجذب إليه أنظار المسؤولين فى الأهلى اللذين نجحوا فى التعاقد معه.

التغلب على قصر القامة

امتاز عبد الجليل حميدة بقصر القامة لكنه كان يمتلك مرونة ولياقة بدنية عالية بفضل السباحة والغطس الذي كان يمارسهما قبل كرة القدم، وبالفعل وضع نفسه في قائمة أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية وكانت الجماهير تشبهه بـ"الرجل الكاوتشوك" بسبب لياقته العالية، ومن مميزات عبد الجليل أيضا إجادته لصد ركلات الجزاء بالتركيز على اتجاه الكرة، حيث وصفه زيوار في كتابه بأنه "لماح" يظل طوال المباراة يتابع اللعب بتركيز وهذا يجنبه المفاجآت أو ارتكاب الأخطاء، وقال عنه "ظلمه التليفزيون لأنه لم يكن دخل مصر في هذا الوقت ليسجل ما يفعله عبد الجليل في المباريات".

إشادة من كل المدربين

نال عبد الجليل إشادة مدربيه في الأهلي والمنتخب وكان يستمع إلى نصيحة المدربين دوما وينفذها بكل دقة، ولم يخلق أي أزمة أو مشكلة طوال مسيرته الكروية.

مسيرته الدولية

لعب مع منتخب مصر ما يقرب من 30 مباراة دولية ولعب ضد البرازيل وألمانيا الغربية وإيطاليا ومعظم الدول الإفريقية، وبعد اعتزاله كرة القدم عمل مدربا لحراس المرمى في الأهلي.

إنجازاته

مسيرة حافلة مع الأهلي ومنتخب مصر، شهدت تتويجه مع الأهلي بـ18 بطولة بواقع 11 لقباً للدوري العام و7 ألقاب لكأس مصر.