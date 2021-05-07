عبد الحميد بسيونى يحذر لاعبى الطلائع من انتفاضة غزل المحلة فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من خطورة مواجهة غزل المحلة فى ظل الانتفاضة التى قدمها الفلاحين بالدورى الممتاز هذا الموسم، مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث وتقديم مباراة كبيرة أمام الغزل الذى استطاع إلحاق الهزيمة بالأهلى والزمالك وتعادل مع بيراميدز والإسماعيلى ليحتل المركز الخامس بجدول المسابقة.

ويستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد جهاز الرياضة بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق نادى طلائع الجيش فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأثبت لاعبو غزل المحلة أن كرة القدم لا تعترف بالخبرات والأقدمية في الدوري وإنما بالجهد المبذول على الملعب، حتى لو كانت الفوارق الفنية كبيرة وواضحة، وبعد إسقاطه للكبار والفوز على الأهلي والزمالك والتعادل مع بيراميدز، نجح زعيم الفلاحين في الفوز على إنبي ليتقدم إلى المركز الخامس في الجدول برصيد 30 نقطة، وهو ما يجعله فرس رهان المسابقة هذا الموسم.

افتتح أحمد سمير، أهداف المباراة لطلائع الجيش فى الدقيقة 12، وعزز ناصر منسى، تقدم الجيش بالهدف الثاني فى الدقيقة 20، لو تتغير النتيجة خلال الشوط الثاني، ليفوز الجيش بهدفين نظيفين ، بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الدوري.

فى شأن آخر، استقر عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش على تأجيل فكرة مناقشة العروض التى وصلته لنهاية الموسم انتظاراً لحسم موقف الاهلى من استعادته مرة أخرى من عدمه لاسيما أن إعارته مع الطلائع التى امتدت موسمين تنتهى نهاية الموسم الجارى، وتلقى غزال الأهلى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانتقال لصفوفهما بداية من الموسم الجارى حال فك الارتباط بينه وبين الاهلى.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 7 أهداف ، ويرتبط الغزال بعقد مع الاهلى يمتد موسماً أخر ، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.