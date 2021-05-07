شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بلاعبي الزمالك بعيدا عن المستوي الفني ..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بالتزام لاعبي الفارس الأبيض بالتعليمات التي منحها لهم الجهاز الفني قبل مباراة سموحة السكندري التي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، بشأن تفادي الحصول على الكروت الصفراء التي كانت ستؤثر على غياب بعض اللاعبين قبل مباراة الأهلي المقبلة.

وقال كارتيرون أن خوض الزمالك مباراة القمة بدون غياب أي من العناصر الأساسية أمر جيد للغاية وسيكون نقطة إيجابية لصالح فريقه في لقاء الاثنين المقبل، متمنيا أن يكون اللاعبين في أفضل حالاتهم الفنية ليلة المباراة.