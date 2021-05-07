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ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلى والزمالك الإثنين

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القاهرة - سامية سيد -  

 

يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الزمالك فى مباراة القمة التى تحمل رقم 122 ، والمقرر لها الإثنين المقبل فى إطار منافسات الحولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري العام 

 

 

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ترتيب الدورى المصرى قبل القمة

 

يتصدر الزمالك جدول ترتيب فريق الدورى ، برصيد 44 نقطة  ، يليه الاهلى ب 40 نقطة وفارق 4 نقاط د ويأتى بيراميدز  ثالثا ،ثم المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع ، بينما غزل المحلة يحل خامسا ثمةالاتخاد السكندرى فى المركز السادس 

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موقف الاهلى والزمالك فى جدول الدوري

 

 قبل مباراة القمة المقرر لها الاثنين المقبل يدخل الزمالك اللقاء متصدر جدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة متربعا على قمة الترتيب ،  بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 13 ووتعادل فى 5 وخسر اثنان،  سجل لاعبيه 35 هدف وهزت شباكه 13 ،  بينما الاهلى فى الوصافة فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأبيض ، حيث خاض 18 لقاء فاز فى 12 وتعادل فى أربعة وخسر اثنان ، سجل لاعبوه 34 هدف ، واهتزت شباكه ب 13 هدف 

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ماذا فعل الاهلى والزمالك فى آخر مواجهات الدور

 

فاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة بالجولة العشرون ورفع الزمالك رصيده للنقطة  44  اما الاهلى فتغلب على الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة فى متافسات نفس الجولة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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