شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. محمد فضل يكشف تفاصيل توقيعه للأهلي بعد جلسة "المايسترو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمد فضل، لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أسرار انتقاله للنادى الأهلي، بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب فى كأس العالم 1997، موضحاً فى تصريحات تلفزيونية سابقة أنه تلقى عرضاً بعد التألق مع منتخب الشباب من أجل ارتداء القميص الأحمر.

وقال فضل، قدمت مستوى جيدا فى كأس العالم 97 ، بعدها تلقيت اتصالاً من المهندس حازم الهوارى طلب منى الحضور إلى الأهلى من أجل الانتقال للقلعة الحمراء، وذهبت للأهلى ووجدت فى انتظارى المهندس عدلى القيعي، والراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلي.

وأضاف فضل، "صالح سليم تحدث معى بضع دقائق وقال لى إن اللعب فى الأهلى مختلف عن أى مكان آخر، وطالبنى بأن أُحارب على فرصتى مع الفريق حتى كيون لى دور و"بصمة" مع المارد الأحمر.

وشدد مهاجم الأهلى الأسبق على "جلسة" صالح سليك التى لم تستغرق بضعه دقائق كان لها دور كبير فى انتقالى للأهلى سريعاً حيث قمت بالتوقيع على بيضا وقتها.