الخليج 365 يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفى مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد بشأن إيقاف الحكم جهاد جريشة بعد أزمته في لقاء الزمالك وبيراميدز، مشيرا إلى أنه سيدير أحد مباريات الجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة: "جهاد جريشة سيدير احد مباريات الجولة المقبلة ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الممتاز".

وتقام الجولة الـ21 من بطولة الدوري على مدار أيام السبت والأحد والإثنين، وهي التي تشهد لقاء القمة الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، فيما سيلاقي بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز جدلاً تحكيميًا بعد اعتراض الفريق الأبيض على جريشة نظرًا لاحتسابه 8 دقائق وقت بدل ضائع، مما جعل مسئولي القلعة البيضاء يطالبون بإعادة المباراة.

كما خاطبت إدارة بيراميدز بصورة رسمية اتحاد الكرة لطلب إعادة المباراة "نظرًا لاحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للزمالك إلى جانب عدم طرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك".

وطلب نادي بيراميدز خلال خطابه لاتحاد الكرة عدم إسناد جهاد جريشة لتحكيم أي مباراة متعلقة بالفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز انتهت بنتيجة التعادل 1-1 ضمن حسابات الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري المصري.