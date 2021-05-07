خاص.. ماذا تناول الاجتماع الطارئ بالأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا في تمام الثانية ظهر الجمعة، بناءً على دعوة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات التي طرأت علي الساحة الرياضية مؤخرًا.

وأوضح مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الخطيب سيترأس اجتماع لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي قبل جلسة مجلس الإدارة وتحديداً في الواحدة ظهراً لمناقشة الموضوعات الخاصة بنشاط الشركة وقناة النادي التليفزيونية.

وأضاف المصدر، أن اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي سوف يناقش تعديلات خريطة برامج القناة التي سيتم تطبيقها عقب انتهاء شهر رمضان.

وأوضح أن مجلس الإدارة الطارئ سوف يتطرق لموقف النادي من عدم رد اتحاد الكرة حتى الآن على خطاب القلعة الحمراء الذي يطالب بتحكيم أجنبي من التصنيف الأول بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له.

وشدد أن رئيس الأهلي أجرى مشاورات موسعه خلال الساعات الماضية مع بعض القانونيين قبل عرض الأمر برمته على مجلس الإدارة في اجتماع الجمعة.

وأكمل المصدر: "في وقت سابق من شهر فبراير عام 2019 كان هناك موقف من المنافسين بضرورة خوض الأهلي جميع مبارياته المؤجلة أولا، وهو ما تم بخوض الفريق مباريات مضغوطة وقتها ليحافظ على ترتيب جدول المسابقة، وأحد الأمور المطروحة علي اجتماع المجلس هو تطبيق نفس المبدأ الذي تم إقراره".

وتابع المصدر: "لم نلعب مباراة اسوان من الدور الأول وكذلك مواجهة مصر المقاصة في الدوري الثاني طبقاً للترتيب.. ومطلوب أن نواجه الزمالك قبلهم.. فهل هذا أمر طبيعي؟.. ربما يكون هناك طلباً بالالتزام بترتيب المباريات؟"

وأشار المصدر إلى أنه من بين الطلبات التي يناقشها مجلس إدارة الأهلي، هي خوض المباريات المؤجلة قبل لعب مواجهة الزمالك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، كذلك يناقش المجلس فكرة تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم كون اللجنة التي تدير الإتحاد المصري معينة في الأساس من فيفا، ولكن هذا الأمر هو خيار متأخر شيئاً ما في اتجاهات القلعة الحمراء.

وأضاف: "هناك مقترحات كثيرة لمواجهة تعنت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة في ضغط المباريات الرهيب الذي أثر علي نتائج الفريق، وهناك ملف شامل للأخطاء التحكيمية التي تسببت في ضياع أكثر من 9 نقاط عن الفريق وبعض الأخطاء التي منحت المنافسين بعض المميزات".

واختتم: "هناك أفكار أخرى تتعلق بمشاركة لاعبي الفريق مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو يوليو المقبل، وانضمام لاعبي الأهلي للمنتخب الأول طبقاً للأجندة الدولية، ولكنها بعيدة عن المناقشة في الوقت الحالي".