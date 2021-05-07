هازارد يعتذر عن تصرفه المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعتذر البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد لجماهير الفريق الإسباني بسبب تصرفه بعد الخسارة أمام فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان هازارد تعرض للكثير من الانتقادات بسبب رؤيته يضحك مع كورت زوما وزملائه السابقين في تشيلسي بعد إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وكتب هازارد في "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام": "لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم ولم يكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد".

وأضاف: "لطالما كان حلمي أن ألعب لريال مدريد وقد جئت إلى هنا للفوز. الموسم لم ينته وعلينا الآن أن نكافح من أجل الليجا، هلا مدريد!".

يُذكر أن تشيلسي حجز مقعده في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعدما تغلب على ريال مدريد 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي، ليضبب موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 29 مايو المقبل.