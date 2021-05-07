أستون فيلا يواجه تساؤلات بشأن استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يواجه نادي أستون فيلا الإنجليزي - تساؤلات كثيرة بشأن التقارير الإعلامية التي تفيد بتقديم النادي طلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا وسط الشكوك المتزايدة بشأن ملائمة إقامة المباراة في تركيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال والتي تجمع فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 مايو الجاري في ملعب أتاتورك بإسطنبول.

ولكن بما أن تركيا حاليا في حالة إغلاق بعد الارتفاع المقلق لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، كان خبراء الصحة من بين هؤلاء الذين طالبوا بنقل المباراة إلى إنجلترا لمنع السفر غير الضروري والحد من مخاطر انتقال العدوى.

وبينما أكد الاتحاد الأوروبي على أن المكان لن يتغير، ظهرت تقارير أمس الخميس تفيد بان ملعب فيلا بارك سيكون متاحا كبديل.

ولم يرد أستون فيلا على هذا الأمر ولكن المدرب دان سميث على الأرجح سيواجه هذا السؤال عندما يواجه وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم الجمعة للحديث عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام النادي مساء أمس الخميس بإشعال فتيل الشائعات بعدما قام بنشر صورة ملعبه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" انها حاولت التواصل مع أستون فيلا للتعليق على هذا الأمر.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تفاصيل إضافية بشأن التذاكر، والسفر وعدد الجمهور المسموح له حضور المباراة النهائية.

وكانت اسطنبول بصدد استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 قبل أن يقام بدون جمهور في لشبونة بسبب تأثير الجائحة العالمية.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه في هذه المرحلة لا يمكن نقل المباراة من تركيا لمكان آخر للعام الثاني على التوالي إلا بناء على طلب من الحكومة التركية.

إقامة المباراة في إنجلترا سيطرح عدد من المشاكل اللوجيستية ، بما في ذلك الزائرون- مثل الوفود من الاتحادات المحلية- حيث سيطلب منهم عزل أنفسهم لما يقرب من 10 أيام فور وصولهم.

كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي فحص الاستاد البديل والموافقة عليه.

وبكل تأكيد استبعد استاد ويمبلي من استضافة المباراة النهائية خاصة وأن الملعب سيستضيف نهائيات ملحق دوري الدرجة الأولى يوم 20 مايو.

إذا ظلت الخطط الحالية قائمة، ولم يتم إضافة تركيا للقائمة الخضراء التي أعدتها الحكومة البريطانية للدول عندما تفتح إنجلترا حظر السفر الدولي يوم 17 من الشهر الجاري، سيتعين على المواطنين الذي سيحضرون النهائي عزل أنفسهم لما يقرب من 10 أيام فور عودتهم.

وحجر فريق تشيلسي مقعده في المباراة النهائية أمس الأول الأربعاء بعدما تغلب على ريال مدريد 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي، فيما تغلب مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي 4 / 1 في مباراتي الذهاب والإياب أيضا.