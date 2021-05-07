فرج عامر يطالب بإعادة مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه يطالب بإيقاف محمد الحنفي حكم اللقاء.

وخسر سموحة بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 20 للدوري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة يطالب بإعادة المباراة التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز".

وأضاف: "سموحة يطالب بإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة".

وأتم رئيس سموحة قائلا: "خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يصر خلالها الحكم محمد الحنفي على عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لنادي سموحة، بالرغم من تنبية تقنية الفيديو له".