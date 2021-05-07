شكرا لقرائتكم خبر عن ليتون هيويت يؤجل الاحتفال بدخول قاعة مشاهير التنس بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت قاعة مشاهير التنس إن الاحتفال بانضمام ليتون هيويت، المصنف الأول عالميًا سابقًا، سيتأجل لمدة عام بسبب القيود على السفر من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

واختير الأسترالي «هيويت» في قاعة المشاهير لعام 2021 في فبراير الماضي، وكان من المفترض أن يحضر الاحتفال في 17 يوليو المقبل، في نيوبورت، مقر قاعة المشاهير.

وقال «هيويت»، بطل ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، في فيديو، في موقع قاعة المشاهير: «للأسف بسبب وضع جائحة فيروس كورونا هذا العام، فلن أستطيع أنا وعائلتي السفر إلى نيوبورت للاحتفال في يوليو المقبل».

وأضاف : «لكني أتطلع لأن أكون عضوًا في قاعة المشاهير في يوليو 2022». وتابع : «أتمنى التوفيق لكل مَن تمت دعوتهم إلى قاعة المشاهير في العام الحالي، وأتمنى أن يستمتعوا ويحتفلوا بإنجازاتهم».

وسيتم الاحتفال بالكرواتي جوران إيفانيشفيتش والإسبانية كونشيتا مارتينيز بدخول قاعة المشاهير عن عام 2020، بعد إلغاء احتفال العام الماضي بسبب الجائحة.

يُذكر أن صالة مشاهير التنس هي معرض دائم في نيوپورت، رود أيلاند، في أمريكا، مشهور بتكريم اللاعبين والمسهمين في رياضة التنس، ويتضمن متحفًا، وملاعب تنس أرضيتها حشيش وملعب تنس مغطى وملعب تنس صالة أسطورة.