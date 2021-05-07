شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يحذر من مشاركة معلول في مباراة القمة .. ومحاولات لتجهيزه لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الطبى بفريق النادي الأهلي من التعجل فى الدفع بالتونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، فى مباراة الأهلى المقبلة أمام الزمالك، والتى ستُقام الاثنين المقبل بالدوري المصري، وذلك لتجنب حدوث أى انتكاسة جديدة للاعب التونسى.

وأكد طبيب الأهلى أن اللاعب مازال فى مرحلة التأهيل، ومن الصعب مشاركته فى القمة، خاصة أنه تم الاتفاق على منح اللاعب الوقت الكافى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الخلفية، والتى أبعدته عن المشاركة فى مباريات الأهلى الرسمية مؤخراً على الصعيدين المحلى والأفريقي.

ويُنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى عقب مباراة القمة لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، المقررة 15 مايو الجارى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويغيب «معلول» عن المشاركة مع الأهلى منذ الإصابة فى مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتحديدًا من يوم 8 فبراير الماضى، حيث تجددت إصابة اللاعب، وهو ما تسبب في إطالة مدة علاجه.