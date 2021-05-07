سموحة يطالب بإعادة مباراته مع الزمالك وإيقاف حكم اللقاء

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب نادي سموحة بإعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الزمالك، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكتب محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" قال فيها: "سموحة يطالب باعادة المباراةً التي أقيمت أمس بيننا وبين الزمالك في الدوري الممتاز وإيقاف الحكم محمد الحنفي لتجاهله احتساب ضربة جزاء صحيحة لسموحة ضد نادي الزمالك في بداية المباراة".

وأضاف عامر: "هذه ليست المرة الأولى التي يصر الحكم محمد الحنفي عن عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لنادي سموحة بالرغم من تنبية الڤار له".

وخسر سموحة للمرة الثانية له هذا الموسم أمام الزمالك، حيث خسر لقاء الدور الأول أمام الفريق الأبيض بهدفين دون رد، وخسر مباراة أمس الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الزمالك بهدف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، وتعادل الفريق السكندري عن طريق مصطفى فتحي، وعاد وسجل طارق حامد هدف الفوز للزمالك.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 44 بصدارة المسابقة، وتجمد رصيد سموحة عند النقطة رقم 28 بالمركز السابع.

وعقب نهاية المباراة، أعرب فرج عامر عن غضبه من التحكيم، حيث كتب تدوينة عبر حسابه بـ "فيس بوك": "نادر قمر الدولة حكم الڤار استدعي محمد الحنفي حكم المباراة قائلا له تعالي شوف ضربة جزاء لسموحة وإنذار لطارق حامد وهذا الحديث مسجل، كيف تحدث هذه المأساة؟ كيف نذبح بسكين بارد ويباح دم سموحة؟".

وكان حكم اللقاء محمد الحنفي، قد عاد لمشاهدة لقطة حدثت داخل منطقة جزاء الزمالك، بين طارق حامد وعبدالكبير الوادي، عبر تقنية الفيديو، لكنه أمر بعد ذلك باستئناف اللعب وعدم وجود ركلة جزاء لصالح الفريق السكندري، الأمر الذي أثار غضب فرج عامر.