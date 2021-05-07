شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر استعداداً للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الجمعة فريق المقاولون العرب فى معسكر مغلق بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي فى المباراة المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان.

ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس مدرب المقاولون قائمة الفريق عقب المران الختامي للمقاولون والذى يقام مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

ويأمل ذئاب الجبل في مواصلة العروض القوية بعد نتائج آخر ثلاث مباريات، حيث فاز المقاولون على وادى دجلة وتعادل مع الزمالك وسيراميكا.

وكان محسن صلاح رئيس المقاولون قد أكد على ثقته الكاملة في الجهاز الفني في عبور تلك المرحلة واستعادة المكانة الطبيعية للذئاب في مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 20 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 5 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا.

وكان الجها الفني للمقاولون قد راجع المباريات السابقة للانتاج الحربي في الدوري، وأخرها مباراة البنك الأهلي التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف للانتاج، وهو ما صعب موقف فريق الانتاج بشكل أكبر في جدول الدوري حيث يحتل المركز الأخير في جدول المسابقة.