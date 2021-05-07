شكرا لقرائتكم خبر عن ماريو بالما يقود تدريبات سلة الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى ماريو بالما، المدير الفنى الجديد لفريق سلة الأهلى، تدريب الفريق اليوم لأول مرة، بعدما تولى المهمة الفنية خلفا لأشرف توفيق. ووصل بالما إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، ووقع على عقود تدريب الفريق، والتى تستمر لنهاية الموسم الجارى، حيث يرتبط الفريق ببطولة دورى السوبر والتى صعد إلى نصف نهائي المنافسات.

ويضم الجهاز المعاون للخواجة كلا من فاسكو كورادو مساعد مدرب، أحمد الجارحي مدرب، طارق الغنام مديرا إداريا، وليد الخراط إداريا، علاء العشري مخططا للاحمال، علاء لطفي محللا فنيا، نادر خزام اخصائي تغذيه، أحمد عادل طبيبا، هيثم عاطف أخصائي علاج طبيعي، محمد عيسى مدلك.

ويستعد الأهلى لخوض نصف نهائي دورى سوبر السلة والتى تقام يونيو المقبل فى ظل مشاركة فريق الزمالك بالبطولة الأفريقية.

تقدم أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة، بالنادى الاهلى باستقالته من منصبه، فى ظل تراجع النتائح فى الفترة الأخيرة وخسارة عدة بطولات، آخرها كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر 78\76، والتتويج بالبطولة المحلية .

وخسر الأهلى بطولة كأس مصر ودورى السوبر الموسم الماضى أمام الاتحاد السكندرى، وكأس مصر فى الموسم الحالى، ويتبقى أمامه دورى السوبر، و يلتقي مع الاتحاد فى كأس السوبر، و الذى فقده الأهلى أيضا يناير الماضى مع أشرف توفيق.