شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على جاهزية المحمدى ومارسيلو بعد ثلاثية ودية الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على جاهزية الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وحسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق بعد مشاركتهما كبدلاء فى مباراة الكهرباء الودية التى أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أحد الفنادق، حيث ظهر اللاعبان بمستوى مطمئن فى الدقائق التى لعبوها بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب، حيث شارك باهر المحمدى فى تسع دقائق وحصل على انذار فى ودية الكهرباء.

وكان باهر المحمدى قد تعرض فى مارس من العام الماضى للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة، حيث خضع لجراحة فى الخارج، قبل أن تتجدد إصابته فى 20 ستبمبر الماضى، فيما تعرض حسين السيد مارسيلو للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية غاب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 21 للمسابقة.

وحقق فريق الإسماعيلى فوزا مثيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف هدفين في الدقائق (10) و(65)، ومحمد صادق في الدقيقة (71)، فيما سجل أهداف الجونة عمرو السعداوي في الدقيقة (23)، ونور السيد في الدقيقة (57).

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا.