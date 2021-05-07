شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 7 بطولات قارية تفصل الزمالك عن معادلة رقم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة للنادي الأهلي في المسابقات الأفريقية.

تمتلك الأندية المصرية 15 لقبًا من بطولة دوري الأبطال، و 8 ألقاب من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، و 10 ألقاب من السوبر الإفريقي، و3 بطولات أفرو آسيوية، وأخيرًا بطولتين من كأس الكونفيدرالية.

ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية على مستوى القارة بـ20 لقبا، يليه غريمه نادي الزمالك بـ13 لقبا، ويأتى فى المركز الثالث فريق مازيمبي الكونغولي بـ11 لقبا.

وكان الأهلي حقق اللقب الأفريقي مرتين بالنظام القديم "بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري"، عامي 1982 و1987، و7 مرات بعد تغيير اسمها إلى دوري أبطال أفريقيا، في أعوام 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر نهائي البطولة القارية الأعرق في القارة السمراء في 4 مناسبات، كانت آخرها في 2018 أمام الترجي التونسي.

توج الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية في 4 مناسبات، أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، يذكر أن البطولة التي ظهرت للنور عام 1975، وكان ينافس بها الفائزون بألقاب الكأس، اختفت في عام 2004، بعد دمجها مع بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، في بطولة جديدة تحمل اسم الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الأهلي لقب الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة عام 2014 بعد فوز قاتل على سيوي سبورت الإيفواري في النهائي، الذي حسمه "المارد الأحمر" بفضل هدف في الدقيقة 96 سجله عماد متعب نجم الفريق السابق.

كذلك فإن الأهلي هو الأكثر حصولا على لقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 6 ألقاب، يليه غريمه ومواطنه الزمالك، الذي توج باللقب 4 مرات، وفاز الأهلي بالسوبر القاري أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فيما خسر مرتين في 1994 و2015.

على الجانب الآخر، حقق الزمالك 13 لقبا قاريا أفريقيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، و4 مرات بكأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، إضافة لحصوله على بطولة الكأس الأفروآسيوية مرتين.

وعلى مستوى الأندية المصرية، فهناك نادي المقاولون العرب والذي يمتلك 3 ألقاب قارية من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، والإسماعيلي الحاصل على لقب وحيد من بطولة دوري أبطال إفريقيا.